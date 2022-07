Mann gerät bei Selfie in Hubschrauber-Rotorblätter - tot

Der Versuch vor dem Privathubschrauber ein Selfie zu machen, endete für einen jungen Briten tödlich.

Ein 22 Jahre alter Brite ist nach der Landung eines Privathubschraubers am Flughafen Athen in die Rotorblätter der Maschine geraten und ums Leben gekommen. Der Tourist sei mit dem Hubschrauber auf der Rückreise von der Ferieninsel Mykonos gewesen und nach der Landung ausgestiegen, um ein Selfie zu machen, als der Heckrotor noch lief. Er sei sofort tot gewesen, berichteten griechische Medien am Dienstag. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Montagnachmittag.

Nach dem Unglück seien am Dienstagvormittag der Pilot und zwei Techniker des Bodenpersonals vorläufig festgenommen worden, berichtete die Zeitung "Kathimerini". Wie es zu dem Unglück kommen konnte, sei noch unklar, der Vorfall werde von Experten für Flugunfälle untersucht.

Der junge Mann war den Berichten zufolge mit Freunden in dem Hubschrauber unterwegs, seine Eltern sollen in einem zweiten gefolgt sein. Die Gruppe habe sich auf dem Rückweg nach Großbritannien befunden und hätte am Flughafen Athen in einen Privatjet dorthin steigen sollen. Der Hubschrauber der Eltern sei sofort umgeleitet worden, um nicht an der Unglücksstelle zu landen.