Mann tötet Influencerin während Livestreams auf offener Straße

Eine 22-jährige Japanerin ist während eines Livestreams auf offener Straße in Tokio niedergestochen worden und nur wenig später gestorben.

Der mutmaßliche Täter wurde noch am Tatort verhaftet, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo. Die Ermittler stellten demnach dutzende Stichwunden an der Leiche der jungen Frau fest, unter anderem an Kopf und Hals. Die Zuschauer des Livestreams schauten laut Medienberichten entsetzt mit an, wie die Influencerin plötzlich um Hilfe schrie.

Danach wurde ihre Smartphone-Kamera dunkel. Im Hintergrund waren Sirenen zu hören. Bei dem 42-jährigen Täter soll es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Follower der Influencerin handeln, der seit mehreren Jahren regelmäßig ihre Videos schaute. Aufgrund des zuvor angekündigten Livestreams sei es ihm gelungen, seinem Opfer gezielt aufzulauern.

Als Tatmotiv gab der Mann an, der Frau zwei Millionen Yen (umgerechnet rund 12.350 Euro) geliehen, das Geld jedoch niemals zurückerhalten zu haben. Derzeit prüft die Polizei die Korrektheit der Angaben.