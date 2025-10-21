Alles zu oe24VIP
Mega-Tornado zerlegt Vorort von Paris - ein Todesopfer
Mega-Tornado zerlegt Vorort von Paris - ein Todesopfer

21.10.25, 12:15
Am Montag hat ein starker Tornado in der Nähe von Paris schwere Schäden angerichtet. Besonders betroffen war die Stadt Ermont, nordwestlich der französischen Hauptstadt. 

Eine Person kam dabei ums Leben, mindestens vier weitere wurden verletzt.

 

Schäden in Ermont

In Ermont stürzten mehrere Baukräne um. Sie beschädigten angrenzende Häuser und parkende Autos. Zahlreiche Dächer wurden abgedeckt, und Straßen waren mit Trümmern blockiert. Die örtlichen Rettungskräfte waren im Dauereinsatz, um die Verletzten zu versorgen und weitere Gefahren zu beseitigen.

 

Tornados in Belgien und den Niederlanden

Nicht nur Frankreich war betroffen. Nördlich von Gent (Belgien) deckte ein Wirbelsturm Dächer ab und riss Bäume um. Auch in der Nähe von Sneek (Niederlande) zog ein Tornado über Felder und legte Bäume um. Dort wurden jedoch keine Verletzten gemeldet, und die Schäden hielten sich in Grenzen.

@theadejong.74 windhoos over het Prinses Margriet Kanaal. #windhoos #waterhoos #hurricane #stormchaser ???? #Tornado ♬ Epic Music(830640) - Pavel
 

Reaktionen und weitere Entwicklungen

Die Behörden raten den Anwohnern, vorsichtig zu sein und auf mögliche weitere Stürme vorbereitet zu bleiben. Meteorologen beobachten derzeit die Wettersituation in Westeuropa genau, da in den kommenden Tagen ähnliche Wetterphänomene möglich sind.

