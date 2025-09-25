Alles zu oe24VIP
kühltruhe
© getty/Symbolbild

In Japan

Mutter bewahrt tote Tochter 20 Jahre in Kühltruhe auf

25.09.25, 12:10
In Japan hat die Polizei eine 75-jährige Frau festgenommen, die 20 Jahre lang die Leiche ihrer Tochter in einer Kühltruhe aufbewahrt haben soll.  

Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, hatten Ermittler die Leiche in einem Haus in der Präfektur Ibaraki nordöstlich von Tokio entdeckt. Die 75-Jährige gab demnach an, es handle sich um die sterblichen Überreste ihrer Tochter.

Die Tochter war nach Polizeiangaben 1975 geboren worden, sie wäre heute also 49 oder 50 Jahre alt. Zur Feststellung der Todesursache ordnete die Polizei eine Obduktion der schon verwesten Leiche an.

Kühltruhe extra gekauft

Die Mutter war den Angaben zufolge am Dienstag in Begleitung eines Familienmitglieds selbst zur Polizei gegangen und hatte die Ermittler auf die Leiche in ihrer Kühltruhe hingewiesen. Die Frau gab demnach an, sie habe die Kühltruhe nach dem Tod ihrer Tochter gekauft und die nur mit einem T-Shirt und Unterwäsche bekleidete Leiche hineingelegt, weil es im Haus stark nach Verwesung gerochen habe.

Die Frau hat den Angaben zufolge mehrere Kinder, Einzelheiten nannte die Polizei aber nicht. Seit dem Tod ihres Mannes vor einigen Wochen habe die Frau allein gelebt, sagte der Sprecher.

