Zeugin fand toten Radfahrer auf Forstweg im Wald

Der 56-KJährige aus dem Bezirk Korneuburg war bei einer Tour mit seinem MTB in der Obersteiermark im Lachtal ins Schleudern gekommen und schwer gestürzt.

Stmk, NÖ. Ein 56-jähriger Radfahrer aus Niederösterreich ist am Mittwochvormittag in Oberwölz bei einer Ausfahrt tödlich verunglückt. Der Mann war gegen 10.00 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Forstweg bergab unterwegs, als er aus unbekannter Ursache ins Schleudern geriet und mit dem Kopf gegen einen Stein prallte, berichtete.

Nachdem der Mann nicht wie vereinbart in sein Quartier zurückgekehrt und telefonisch nicht erreichbar war, machten sich seine Angehörigen Sorgen und meldeten ihn kurz nach 11 Uhr bei der Polizei als abgängig.

Nur eine Viertelstunde später entdeckte eine Zeugin den Mann leblos auf einem Schotterweg im Wald liegen und verständigte die Rettungskräfte. Der Notarzt konnte dann nur noch den Tod des Weinviertler Mountainbikers feststellen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht.