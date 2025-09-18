E-Bike-Radler (24)wollte Polizisten niederfahren

Beamte in Döbling wollten einen E-Biker kontrollieren - und trafen dabei auf einen Bleifuß auf Pedalen. Mit Karacho raste der 24-Jährige davon und wollte auch in die Enge getrieben nicht aufgeben.

Wien. Es war Dienstagabend um 21.45 Uhr im 19. Bezirk, als sich der E-Radler einer routinemäßigen Lenker- und Fahrzeugkontrolle entzog und sich mit den Blaulichtfahrzeugen eine Verfolgungsjagd lieferte.

Dabei ignorierte der junge Mann auch über Lautsprecher ausgesprochene Aufforderung der Polizei, anzuhalten, und setzte seine Flucht im Bereich der Boschstraße, Geistingergasse, Gallmeyergasse, Püchlgasse und Klabundgasse fort. Hierbei beging der 24-Jährige mehrere Verwaltungsübertretungen.

In einer Sackgasse versuchte er zu wenden, während weitere Beamte, die zur Unterstützung hinzugezogen wurden, auf den Biker zukamen. Ein Cop ergriff den Radler an seiner Kleidung, um aufzuhalten. Daraufhin beschleunigte der Mann mit seinem E-Fahrrad und fuhr frontal auf einen Beamten zu, der im allerletzten Moment zur Seite springen konnte bzw. musste.

Obwohl er bei dem Manöver gestürzt war, konnte der E-Biker erst durch Anwendung von Körperkraft festgenommen werden. Ein Alkovortest verlief negativ. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Cannabis. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen und angezeigt.