Fußgänger (73) von LKW überrollt – sofort tot

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wien-Döbling ist am Nachmittag ein 73-jähriger Fußgänger ums Leben gekommen.

Laut Polizei wurde der Mann im Bereich der Kreuzung Hofzeile/Silbergasse von einem Lkw erfasst und erlitt tödliche Verletzungen.

Mehrere Teams der Berufsrettung sowie der Wiener Rettungshubschrauber waren im Einsatz, für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod feststellen.

Fahrbahn ohne Schutzweg gequert

Nach ersten Erhebungen des Verkehrsunfallkommandos querte der 73-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Fahrbahn an einer Stelle ohne Schutzweg. Der Lkw, gelenkt von einem 48-jährigen slowakischen Staatsbürger, war stadteinwärts unterwegs, als es zur Kollision kam.

Das Verkehrsunfallkommando hat umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Während des Einsatzes kam es zu Sperren und Umleitungen im Bereich der Unfallstelle. Die Untersuchungen zum genauen Unfallhergang dauern an.