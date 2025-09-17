Wespe löst Crash aus – Betonmischer kippt um

Eine Wespe lenkte am Dienstagnachmittag einen 54-jährigen Autofahrer auf der Packer Straße ab, wodurch dieser auf die Gegenfahrbahn geriet und ein entgegenkommender Betonmischer ausweichen musste und umkippte.

Der Pkw-Lenker verlor gegen 14.00 Uhr durch die Wespe kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fahrer des Betonmischers reagierte schnell und lenkte nach rechts auf das Bankett, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Beim Versuch, zurück auf die Straße zu lenken, kippte der beladene Mischer jedoch um und blockierte beide Fahrspuren.

Der Lkw-Fahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von Einsatzkräften aus der Kabine geborgen, wie "ORF Kärnten" berichtet. Die Feuerwehr Völkermarkt rückte mit 20 Kräften und fünf Fahrzeugen an. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Ein Alkomatentest mit beiden Lenkern verlief negativ. Der ausgetretene Beton und die aufwendige Bergung des Schwerfahrzeugs erforderten eine Vollsperrung der B70.

Die Straße blieb für knapp sechs Stunden bis 19.50 Uhr gesperrt, während Einsatzkräfte die Unfallstelle räumten und das verunglückte Fahrzeug bargen.