Biker (41) stirbt nach Kollision mit Lkw

Ein Motorradfahrer ist am Montag bei einem Unfall auf der Südsteirischen Grenzstraße (B69) ums Leben gekommen.

Der 41-jährige Grazer war gegen 15.45 Uhr von Kärnten kommend in Richtung Soboth unterwegs, als er auf der Kreuzung mit einer Gemeindestraße mit einem Lkw kollidierte. Der Biker erlitt schwerste Verletzungen, denen er trotz sofortigen Eingreifens durch Ersthelfer, Rettungskräfte und Notarzt erlag. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Dienstag mit.

Der Biker prallte im Kreuzungsbereich gegen eine hintere Achse des Lkw, der von einem 30-Jährigen aus dem Bezirk Klagenfurt-Land gelenkt wurde. Dieser hatte von der Gemeindestraße links auf die B69 in Richtung Kärnten einbiegen wollen. Ein Alkotest beim Lkw-Fahrer verlief negativ.