Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Rettungssirene
© getty

Tödlicher Unfall

Biker (41) stirbt nach Kollision mit Lkw

16.09.25, 09:29
Teilen

Ein Motorradfahrer ist am Montag bei einem Unfall auf der Südsteirischen Grenzstraße (B69) ums Leben gekommen.

Der 41-jährige Grazer war gegen 15.45 Uhr von Kärnten kommend in Richtung Soboth unterwegs, als er auf der Kreuzung mit einer Gemeindestraße mit einem Lkw kollidierte. Der Biker erlitt schwerste Verletzungen, denen er trotz sofortigen Eingreifens durch Ersthelfer, Rettungskräfte und Notarzt erlag. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Dienstag mit.

Der Biker prallte im Kreuzungsbereich gegen eine hintere Achse des Lkw, der von einem 30-Jährigen aus dem Bezirk Klagenfurt-Land gelenkt wurde. Dieser hatte von der Gemeindestraße links auf die B69 in Richtung Kärnten einbiegen wollen. Ein Alkotest beim Lkw-Fahrer verlief negativ.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden