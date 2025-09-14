28-Jähriger krachte mit Oldtimer gegen Hauswand

Der Lenker (28) wurde eingeklemmt und war nicht ansprechbar - sein Unfallfahrzeug war nicht zum Verkehr zugelassen.

Stmk. Der 28-jährige Steirer war Samstagabend gegen 18.15 Uhr mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Oldtimer auf einer Gemeindestraße im oststeirischen Pöllau unterwegs, als er in Oberneuberg von der Straße abkam und gegen eine Hausmauer krachte. Durch die Wucht des Anpralls wurde sogar ein Teil der Mauer herausgerissen.

© FF Pöllau

© FF Pöllau

Da das Fahrzeug der Marke Dodge keine Sicherheitsgurte hat, war der Lenker zudem ungesichert. Der 28-Jährige wurde im Wrack eingeklemmt und war nicht ansprechbar, als Passanten ihm Erste Hilfe leisteten. Die Sanitäter des Rettungshubschraubers C16 brachten ihn nach der Erstversorgung ins LKH Graz.

Die Spurenlage deutet darauf hin, dass der Steirer vor dem Unfall ins Schleudern geraten und mit der Beifahrerseite gegen die Hausmauer gekracht war. Am historischen Wagen entstand Totalschaden und auch das Gebäude wurde erheblich beschädigt. Die Polizei kündigte weitere Ermittlungen an.