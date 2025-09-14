Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Unfall mit Oldtimer
© FF Pöllau

Schwer verletzt

28-Jähriger krachte mit Oldtimer gegen Hauswand

14.09.25, 09:33 | Aktualisiert: 14.09.25, 14:35
Teilen

Der Lenker (28) wurde eingeklemmt und war nicht ansprechbar - sein Unfallfahrzeug war nicht zum Verkehr zugelassen.

Stmk. Der 28-jährige Steirer war Samstagabend gegen 18.15 Uhr mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Oldtimer auf einer Gemeindestraße im oststeirischen Pöllau unterwegs, als er in Oberneuberg von der Straße abkam und gegen eine Hausmauer krachte. Durch die Wucht des Anpralls wurde sogar ein Teil der Mauer herausgerissen.

Unfall mit Oldtimer
© FF Pöllau

Unfall mit Oldtimer
© FF Pöllau

Da das Fahrzeug der Marke Dodge keine Sicherheitsgurte hat, war der Lenker zudem ungesichert. Der 28-Jährige wurde im Wrack eingeklemmt und war nicht ansprechbar, als Passanten ihm Erste Hilfe leisteten. Die Sanitäter des Rettungshubschraubers C16 brachten ihn nach der Erstversorgung ins LKH Graz.

Die Spurenlage deutet darauf hin, dass der Steirer vor dem Unfall ins Schleudern geraten und mit der Beifahrerseite gegen die Hausmauer gekracht war. Am historischen Wagen entstand Totalschaden und auch das Gebäude wurde erheblich beschädigt. Die Polizei kündigte weitere Ermittlungen an.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden