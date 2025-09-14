Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Kärnten
Südautobahn (A2)
© Asfinag

Auf Südautobahn

40-Jähriger mit Kindern im Auto als Geisterfahrer unterwegs

14.09.25, 13:09
Teilen

Der Geisterfahrer glaubte, dass er auf einer Bundesstraße unterwegs sei und bemerkte seinen Fehler erst, nachdem er von anderen Autofahrern angehupt wurde.

Kärnten. Der 40-jährige Lenker aus Bosnien war am Samstagabend bei Farchern (Bezirk Klagenfurt) mit seinen zwei Kindern im Auto als Geisterfahrer unterwegs.

Mehrere Pkw-Lenker sahen gegen 21.20 Uhr auf der Südautobahn (A2) im Bereich der Unterflurstrasse den Geisterfahrer und alarmierten die Polizei. Daraufhin wurden sofort mehrere Unterflurtrassen in diesem Bereich auf Rotlicht gestellt. Nach kurzer Zeit traf eine Autobahnstreife auf den bereits vor der Unterflurtrasse Farchern stehenden Geisterfahrer.

Der 40-Jährige, der in Deutschland lebt, gab an, dass er bei Klagenfurt-Ost auf die A2 aufgefahren sei. Im Bereich der Unterflurtrasse habe er bemerkt, dass er in die falsche Richtung unterwegs war und deshalb umgedreht. Er dachte, er sei auf einer Bundesstraße unterwegs. Erst, als er von anderen Autofahrern angehupt wurde, fiel ihm der Fehler auf. Anschließend drehte er um und fuhr die A2 wieder in die richtige Richtung. Bei der Unterflurtrasse hielt er aufgrund des Rotlichts an. Ein Alkotest verlief negativ, er wird angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden