Bahnhof Wien Mitte Frau belästigt
© Stadt Wien

37-Jähriger in Haft

Wienerin in Einkaufszentrum verfolgt, beschimpft und verprügelt

14.09.25, 12:10
Eine 57-Jährige wurde völlig grundlos von einem aggressiven Wiener attackiert. Das Opfer wurde verletzt - der Angreifer wurde festgenommen.

Wien. Zu dem brutalen Angriff kam es am Samstag gegen 17.10 Uhr in einem Einkaufszentrum im 3. Wiener Gemeindebezirk. Die Wienerin war gerade in einem Geschäft, als sie von dem aggressiven 37-Jährigen verfolgt und beschimpft wurde.

Die 57-Jährige bat den Mann, sie in Ruhe zu lassen. Daraufhin drehte der Verdächtige völlig durch und ging auf die Kundin los. Er schlug ihr mehrmals ins Gesicht und verletzte sie dabei. Mehrere Mitarbeiter kamen der Frau zur Hilfe, der Schläger ergriff die Flucht.

Die alarmierte Polizei konnte den 37-Jährigen aber schnappen und vorläufig festnehmen. Bei dem Angreifer wurde eine geringe Menge Cannabis gefunden und sichergestellt. Er wurde nach der Vernehmung in eine Justizanstalt eingeliefert.

