"Willhaben-Räuber" überfielen Wiener (27)

Ein 27-Jähriger wollte Autoteile verkaufen und wurde am Übergabeort brutal attackiert und ausgeraubt. Die Räuber konnten entkommen.

Wien. Zu den brutalen Szenen kam es am Samstag gegen 16.20 Uhr in der Brigittenau. Der Wiener hatte über die Onlineverkaufsplattform "Willhaben" Pkw-Bremsanlagen zum Verkauf angeboten und wollte sich an jenem Tag mit einem vermeintlichen Interessenten auf einem öffentlichen Parkplatz in der Rebhanngasse treffen.

Am Übergabeort wurde der Verkäufer von zwei unbekannten Männern gewürgt und geschlagen. Das Duo raubte die angebotene Bremsanlage und flüchtete anschließend mit einem Pkw ohne Kennzeichen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der 27-Jährige erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen.