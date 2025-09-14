Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Moped Toter Linz
© Mike Wolf

Unfall in Linz

Autofahrer übersah Moped - 54-Jähriger tot

14.09.25, 13:51
Teilen

Mitten im Linzer Stadtgebiet kam es Samstagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall: Dabei wollte ein Autofahrer auf einer Kreuzung nach links abbiegen und übersah einen entgegenkommenden Mopedfahrer (54).

OÖ. Die folgenschwere Frontalkollision ereignete sich auf der Kreuzung der Waldeggstraße mit der Bockgasse, als ein 42-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Römerbergtunnel fuhr. An der Kreuzung mit der Bockgasse wollte er links abbiegen. Dabei dürfte er den ihm entgegenkommenden Mopedfahrer, einen 54-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land, übersehen haben. Mitten auf der Kreuzung kam es um 16.15 Uhr zum Crash.

Bei dem Zusammenprall wurde der Moped-Biker lebensgefährlich verletzt. Die Rettungskräfte brachten ihn unter laufender Reanimation ins Kepler Uniklinikum. Dort erlag er allerdings wenig später seinen schweren Verletzungen. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden