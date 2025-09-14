Autofahrer übersah Moped - 54-Jähriger tot

Mitten im Linzer Stadtgebiet kam es Samstagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall: Dabei wollte ein Autofahrer auf einer Kreuzung nach links abbiegen und übersah einen entgegenkommenden Mopedfahrer (54).

OÖ. Die folgenschwere Frontalkollision ereignete sich auf der Kreuzung der Waldeggstraße mit der Bockgasse, als ein 42-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Römerbergtunnel fuhr. An der Kreuzung mit der Bockgasse wollte er links abbiegen. Dabei dürfte er den ihm entgegenkommenden Mopedfahrer, einen 54-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land, übersehen haben. Mitten auf der Kreuzung kam es um 16.15 Uhr zum Crash.

Bei dem Zusammenprall wurde der Moped-Biker lebensgefährlich verletzt. Die Rettungskräfte brachten ihn unter laufender Reanimation ins Kepler Uniklinikum. Dort erlag er allerdings wenig später seinen schweren Verletzungen. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.