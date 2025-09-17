Alles zu oe24VIP
müllwagen st. miachael obersteiermark
Verkeilt

Müllwagen blieb unter Brücke stecken - 2 Verletzte

17.09.25, 10:20 | Aktualisiert: 17.09.25, 11:21
Aufgrund einer geöffneten Klappe blieb in St. Michael in der Obersteiermark ein Müllwagen unter einer Brücke stecken.

Stmk. Der spektakuläre Unfall ereignete sich Dienstagnachmittag gegen 13:45 Uhr auf der B116 unter der Eisenbahnbrücke St. Michael. Erste Erhebungen ergaben, dass ein Mülllastwagen aufgrund einer geöffneten Klappe mit der dortigen, ehemaligen Eisenbahnbaunterführung kollidierte. Durch den Aufprall wurde der Aufbau des Lkw vom Zugfahrzeug abgerissen. Der Aufbau verkeilte sich zwischen Straße und Brücke; das Zugfahrzeug kam erst rund 30 Meter weiter zum Stillstand. 

Der Lenker, ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Leoben, sowie sein Beifahrer, ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Liezen, wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Österreichischen Roten Kreuz ins Krankenhaus nach  Leoben gebracht. Ein weiterer Beifahrer (28) blieb unverletzt. Der beim Fahrer durchgeführte Alkotest verlief negativ.

Die Bergung gestaltete sich äußerst aufwendig. Die B116 war ab 14:28 Uhr zwischen St. Michael und Hinterberg in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Durch den Unfall entstanden Schäden am Lkw, an der Fahrbahn sowie an der Brücke. Gemeinsam mit einem Wechsellader aus Kammern und einer Transportfirma Brandl konnte der Aufbau schließlich gelöst, abgelassen und auf einen Tieflader verladen werden. Die Reinigung der Fahrbahn übernahm die Kehrmaschine der Stadtwerke Leoben. 

Im Anschluss an die Bergearbeiten wurde die Brücke durch die Straßenerhaltung begutachtet. Nach erfolgter Inspektion konnte die B116 gegen 17:47 Uhr für den Verkehr in beide Richtungen wieder freigegeben werden.

