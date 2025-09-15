Alles zu oe24VIP
Auto stürzte in Badesee bei Nitzing
Horror-Unfall

Pensionistin stürzte mit Auto in Badesee: gerettet

15.09.25, 10:54
Die Pensionistin war in ihrem Fahrzeug gefangen - sie konnte von Einsatzkräften durch ein geöffnetes Fenster gerettet werden.

. Zu dem spektakulären Einsatz kam es am Freitagnachmittag in der Gemeinde Tulln an der Donau. Eine Einheimische geriet gegen 14 Uhr aus bisher unbekannter Ursache bei einem Fahrmanöver in ihrer Hauseinfahrt über die Fahrbahn und stürzte mit ihrem Auto in den angrenzenden Badesee.

Beim Eintreffen der Feuerwehren war der Pkw bereits mehrere Meter vom Ufer entfernt und trieb in Richtung Seemitte. Zudem füllte sich der Wagen zusehends mit Wasser und die Lenkerin war darin "gefangen". Zwei Florianis paddelten sofort mit einem Schlauchboot zum Fahrzeug. Durch ein geöffnetes Fenster konnten sie die Pensionistin aus dem sinkenden Auto retten.

Das Opfer wurde an Land gebracht und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Anschließend konnten die Einsatzkräfte das teilweise versunkene Fahrzeug bergen.

