Drogenlenker (26) hatte Baby an Bord

Gegen den 26-jährigen Autofahrer setzt es nicht nur eine Strafanzeige - auch Jugendwohlfahrt wurde verständigt.

NÖ. Unter Drogeneinfluss und ohne gültige Lenkerberechtigung, aber mit einem sechs Monate alten Baby an Bord ist ein 26-jähriger Autofahrer am Wochenende auf der Raststation Völlerndorf (Bezirk St. Pölten) aus dem Verkehr gezogen worden. Der Mann aus dem Bezirk Amstetten wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, berichtete die Polizei am Montag. Zudem wird die Jugendwohlfahrt über den Sachverhalt informiert.

Eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle im Bereich der Raststation hatte Samstagmittag ihren Lauf genommen. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest des 26-Jährigen verlief positiv, eine klinische Untersuchung verweigerte der Niederösterreicher. Im Wagen fuhr neben dem Baby auch die 29-jährige Lebensgefährtin des Mannes mit. Sie gilt als Zulassungsbesitzerin und wird deshalb wegen Überlassens eines Kfz an eine Person ohne gültige Lenkberechtigung ebenfalls angezeigt.