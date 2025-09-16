33-Jähriger bei Horror-Unfall mit Motorrad getötet

Der 33-jährige Tiroler konnte zwar an der Unfallstelle von den Rettungskräften reanimiert werden, verstarb aber wenig später im Krankenhaus.

Tirol. Zu dem dramatischen Unfall kam es am Montagabend im Gemeindegebiet von Thaur. Der 33-Jährige war gegen 19.40 Uhr auf der Tiroler Straße (B171) in Richtung Innsbruck unterwegs. Nach Angaben seines Freundes, der hinter ihm fuhr, verlor der Biker die Kontrolle über sein Motorrad, kam dadurch zu Sturz und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.

© zoom.tirol

© zoom.tirol

Der alarmierte Rettungsdienst reanimierte den Verunfallten und brachte ihn anschließend in die Klinik Innsbruck, wo der 33-Jährige seinen schweren Verletzungen erlag. Die Fahrbahn in Richtung Innsbruck musste für etwa eine Stunde gesperrt werden. Im Einsatz standen neben der Rettung unter anderem auch die Feuerwehr mit 20 Mann sowie drei Streifen der Exekutive.