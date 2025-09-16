Alles zu oe24VIP
21-Jähriger wollte Vater mit Axt erschlagen

16.09.25, 09:13
Im Bezirk Neusiedl am See hat am Montagnachmittag ein 21-Jähriger versucht, seinen Vater mit einer Axt zu töten.

Der Notruf erreichte die Polizei am Montag um etwa 17.00 Uhr. Der Familienvater, dessen Alter noch nicht bekannt ist, gab an, dass sein Sohn mit erhobener Axt auf ihn zugelaufen sei und gedroht habe, ihn damit zu erschlagen. Anwesend war laut einer Sprecherin der Landespolizeidirektion dabei auch die Mutter des mutmaßlichen Täters.

21-Jähriger widerstandslos festgenommen

Beim Eintreffen der Polizei hielt sich dieser noch im Wohnhaus auf, verließ dieses dann aber auf Aufforderung der Beamten. Er wurde widerstandslos festgenommen. Auch wurde ein sofortiges Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen. Der genaue Tatablauf sowie das Motiv sind nun noch Gegenstand der Ermittlungen. Warum es zu der Eskalation kam, ist noch unklar. 

Die Polizei konnte rechtzeitig einschreiten und den jungen Mann dazu bewegen, das Haus zu verlassen. Verletzt wurde niemand, so die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag. Der 21-Jährige wurde festgenommen und wird am Dienstagvormittag von Beamten des Landeskriminalamts einvernommen. Das Motiv ist noch unklar.

