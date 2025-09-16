21-Jähriger wollte Vater mit Axt erschlagen

Im Bezirk Neusiedl am See hat am Montagnachmittag ein 21-Jähriger versucht, seinen Vater mit einer Axt zu töten.
21-Jähriger widerstandslos festgenommen
Beim Eintreffen der Polizei hielt sich dieser noch im Wohnhaus auf, verließ dieses dann aber auf Aufforderung der Beamten. Er wurde widerstandslos festgenommen. Auch wurde ein sofortiges Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen. Der genaue Tatablauf sowie das Motiv sind nun noch Gegenstand der Ermittlungen. Warum es zu der Eskalation kam, ist noch unklar.
