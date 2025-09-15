Alles zu oe24VIP
heuarbeit
© Getty Images

Von Kran erfasst

78-jährige Bäuerin bei Heuarbeiten tödlich verletzt

15.09.25, 21:00
Eine 78-jährige Bäuerin ist Montagnachmittag bei Heuarbeiten in der Tenne ihres Bauernhofes in Vals in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) tödlich verletzt worden. 

Die Frau war hinter einem Kran gestanden, der von ihrem 82-jährigen Ehemann gelenkt wurde. Plötzlich fuhr der Kran ruckartig zurück und stieß die Bäuerin aus der Tenne, berichtete die Polizei. Die 78-Jährige stützte daraufhin rund vier Meter auf die darunterliegende Einfahrt. Sie verstarb noch an Ort und Stelle.

Reanimationsversuche durch die Schwiegertochter, Gäste des Hauses und einen Notarzt blieben erfolglos. Der Bauer hatte in der Tenne im ersten Stock des Bauernhauses mit dem Heukran Stroh ins Obergeschoß befördert. Seine Frau stand hinter dem Gefährt, um die Heuballen aufzuschneiden und einzulagern.

