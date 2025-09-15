Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Business
INTERSPAR unterstützt Schmetterlingskinder mit Schmetterlings-Brioche
© Spar

Lebensmittelhandel

INTERSPAR unterstützt Schmetterlingskinder mit Schmetterlings-Brioche

15.09.25, 15:39
Teilen

Seit 18 Jahren engagiert sich Interspar für Kinder mit Epidermolysis bullosa (EB), der sogenannten Schmetterlingskrankheit. Mit dem Verkauf handgefertigter Brioche-Schmetterlinge werden Spenden an DEBRA Austria und das EB-Haus in Salzburg übergeben. Jeder Kauf hilft direkt.

EB (Epidermolysis bullosa) ist eine seltene, genetische Hauterkrankung, bei der die Haut der Betroffenen extrem empfindlich ist. Schon leichte Berührungen führen zu schmerzhaften Blasen und Wunden – daher der Name „Schmetterlingskinder“. Die tägliche Wundversorgung, psychologische Betreuung und intensive Pflege sind aufwendig und nur durch private Förderungen möglich.

Im Mittelpunkt der Verkaufsaktion stehen die flaumigen „Schmetterlingsbrote“. Dr. Sophie Kitzmüller, Leiterin des EB-Hauses in Salzburg, und ihr Team sind für jede Unterstützung dankbar.

© Interspar

„Wir sind für jede Spende dankbar und freuen uns, dass auf dieses Thema aufmerksam gemacht wird. Seltene Erkrankungen wie EB sind im öffentlichen Diskurs und im Gesundheitssystem kaum berücksichtigt. Umso wichtiger sind Spenden verlässlicher Partner, die Forschung und umfassende Betreuung im EB-Haus Austria ermöglichen – von klinischen Studien bis zur Entwicklung neuer Therapien für die ‚Schmetterlingskinder‘“, erklärt Sophie Kitzmüller, Leiterin der EB-Haus Akademie.

Naschen für den guten Zweck: bis Jahresende gibt es bei INTERSPAR den Brioche-Schmetterling um nur 1,89 Euro. Der Verkaufserlös kommt den „Schmetterlingskindern“ zugute.

© Interspar

Schmetterlings-Brioche bei Interspar
Vom 18. September bis 31. Dezember 2025 können Kundinnen udn Kunden die handgefertigten Brioche-Schmetterlinge in acht Interspar-Bäckereien kaufen. Bestreut mit Hagelzucker stehen sie symbolisch für Leichtigkeit und Solidarität. Bisher wurden so 816.500 Euro gesammelt, die direkt der Versorgung der EB-Patienten und der Forschung zugutekommen. „Die Unterstützung der ‚Schmetterlingskinder‘ liegt uns sehr am Herzen. Unsere Mitarbeitenden in den INTERSPAR-Bäckereien und -Märkten sowie unsere Kundschaft setzen sich mit vollem Einsatz für die Aktion ein. Herzlichen Dank an alle, die diese Spendeninitiative Jahr für Jahr möglich machen“, betont Johannes Holzleitner, GF von Interspar Österreich

Hilfe, die direkt ankommtMit jedem Kauf unterstützt man Menschen, die mit EB leben, und trägt dazu bei, dass medizinische Forschung und Innovationen wie Gentherapieansätze vorangetrieben werden können. Die Aktion zeigt, wie Genuss und Solidarität Hand in Hand gehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

