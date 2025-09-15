Motorradfahrer verletzt: Stau auf Südosttangente

Im Tunnel Stadlau soll Motorradfahrer auf einen Pkw aufgefahren sein und sich dabei verletzt haben, das Ausmaß ist unbekannt. Durch die Sperre kommt es am Montagnachmittag zu einem langen Stau auf der Südosttangente in Richtung Hirschstetten.

Die Unfallstelle soll mittlerweile geräumt sein, doch der Stau ist seit 15:00 Uhr im Gange. Die Rede ist von einer bis sogar 1,5 Stunden Verzögerung.

Kolonnenverkehr gibt es zwischen Knoten Inzersdorf und Stadlau, einer bekannten Strecke im Nachmittagsverkehr, der die Situation natürlich nicht entschärft.