Zivildiener drohte mit Amoklauf in KZ Mauthausen

Ein 20-Jähriger ist nach Drohungen gegen die KZ-Gedenkstätte Mauthausen in Oberösterreich festgenommen worden.

Der Mann war als Zivildiener in der Einrichtung tätig und soll eine "schwere Gewalttat mit Waffengewalt gegen andere Bedienstete der Gedenkstätte" angekündigt haben, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Drohung stammt vom 9. September. Die Verantwortlichen der KZ-Gedenkstätte verständigten sofort die Polizei. Der Zivildiener hatte zu diesem Zeitpunkt die Gedenkstätte bereits verlassen. Es habe zum Zeitpunkt der Drohung keine unmittelbare Gefahr für die Bediensteten und die Besucher bestanden, so die Polizei in einer Aussendung.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde der junge Mann aus dem Mühlviertel wenig später an seiner Wohnadresse von Cobra und Polizei festgenommen. Er leistete keinen Widerstand und ist derzeit in Haft. Wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" am Dienstag berichteten, soll der 20-Jährige das Foto einer Waffe herumgezeigt haben, die seinem Vater gehört. Der Vater besitze die Pistole demnach legal.

SPÖ-Schatz erschüttert über Amoklauf-Drohung

SPÖ-Sprecherin für Erinnerungskultur, Sabine Schatz, zeigte sich in einer Aussendung erschüttert über die vor kurzem bekannt gewordene Drohung, einen Amoklauf an der Gedenkstätte Mauthausen verüben zu wollen. "Ich bin entsetzt über diese gefährliche Drohung und stehe solidarisch an der Seite der Mitarbeiter:innen der Gedenkstätte", sagt Schatz in einer ersten Reaktion. "Der Schutz und die Sicherheit der Mitarbeiter:innen an der Gedenkstätte haben oberste Priorität", so die Abgeordnete, die sich auch im engen Austausch mit der Direktorin der Gedenkstätte befindet.

"Die Kolleg:innen an der Gedenkstätte leisten tägliche wichtige und wertvolle Arbeit, davon kann ich mich laufend bei Besuchen an der Gedenkstätte selbst überzeugen. Sie leisten mit ihrem Engagement und ihrer Arbeit einen wichtigen und unverzichtbaren Beitrag in unserer historischen Verantwortung", bedankt sich Schatz bei der Belegschaft. "Die Gedenkstätte Mauthausen und viele weitere Lern- und Gedenkorte sind zentrale Erinnerungsorte und fundamental wichtig in der pädagogischen Vermittlung und Aufarbeitung der Verbrechen der NS-Zeit und des Lernens für kommende Generationen. Zudem sind sie sensible Gedenk- und Erinnerungsorte für NS-Opfer und ihre Angehörigen."

"Der Vorfall zeigt leider einmal mehr, wie wichtig die von der Bundesregierung vorgesehene Verschärfung des Waffengesetzes ist, die noch diese Woche im Innenausschuss beschlossen werden soll", so Schatz.