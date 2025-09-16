Bub (4) von Kuh getreten und verletzt

Vor den Augen der Mutter wurde ein Vierjähriger von einer Kuh umgestoßen und getreten. Der Bub wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert.

Kärnten. Der dramatische Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag im Mölltal (Bezirk Spittal an der Drau).

Eine 35-Jährige schaute in Begleitung ihres kleinen Sohnes nach den eigenen Kühen auf einer Weide. Plötzlich stieß eine Kuh das Kleinkind um und trat auch einmal gegen den vierjährigen Buben aus. Die Mutter alarmierte sofort die Rettungskräfte. Das verletzte Kind wurde nach der Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt geflogen.