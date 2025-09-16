Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Bub von Kuh getreten (SYMBOLFOTO)
© GettyImages Maria Symchych-Navrotska (Symbolfoto)

Vorfall in Kärnten

Bub (4) von Kuh getreten und verletzt

16.09.25, 09:42 | Aktualisiert: 16.09.25, 11:16
Teilen

Vor den Augen der Mutter wurde ein Vierjähriger von einer Kuh umgestoßen und getreten. Der Bub wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert.

Kärnten. Der dramatische Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag im Mölltal (Bezirk Spittal an der Drau).

Eine 35-Jährige schaute in Begleitung ihres kleinen Sohnes nach den eigenen Kühen auf einer Weide. Plötzlich stieß eine Kuh das Kleinkind um und trat auch einmal gegen den vierjährigen Buben aus. Die Mutter alarmierte sofort die Rettungskräfte. Das verletzte Kind wurde nach der Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden