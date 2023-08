Nächste Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Sechs Männer verhaftet

Fünf Franzosen und ein Schweizer sollen in Magaluf eine 18-Jährige Britin vergewaltigt haben.

Bereits im Juli kam es auf Mallorca zu einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung, sechs Deutsche wurde damals verhaftet. Nun soll sich auf der beliebten spanischen Urlaubsinsel eine derartige Schreckenstat ereignet haben.

Wie die "Mallorca Zeitung" berichtet, wurden am Dienstag auf richterliche Anordnung sechs Touristen in Untersuchungshaft genommen. Fünf Franzosen und ein Schweizer stehen unter Verdacht, eine 18-jährige Britin vergewaltigt zu haben. Die mutmaßlichen Täter sind alle Anfang 20.

Tat soll gefilmt worden sein

Laut dem Bericht soll die junge Urlauberin die Männer am Montag um 5 Uhr Früh in der Partyhochburg Magaluf kennengelernt haben. Offenbar begleitete die junge Frau die Gruppe noch freiwillig auf deren Hotelzimmer. Was genau dann dort geschah, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Männer sollen die 18-Jährige vergewaltigt und die Tat auch noch gefilmt haben. Die Frau konnte aber fliehen und rief auf der Straße weinend um Hilfe. Mitarbeiter des Hotels alarmierten daraufhin die Polizei.

Druckstellen an den Armen

Anhand der Beschreibungen des Opfers wurden daraufhin die Verdächtigen ausfindig gemacht. Bei einer ärztlichen Untersuchung wurden bei der Britin Druckstellen an den Armen festgestellt, wo sie offenbar gepackt bzw. festgehalten worden war.