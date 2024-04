Neue Knallhart-Regeln auf Mallorca

So heiß war es im April noch nie auf Mallorca! Die bei Österreichern beliebte Urlaubsinsel greift jetzt durch und verhängt neue Hitze-Regeln für die Urlauber.

Extreme Trockenheit und hohe Temperaturen schon im Frühling werden für die Urlaubsinsel Mallorca zu einem echten Problem. Allein in den letzten Tagen hat es mindestens vier Brände gegeben. Die Behörden sind alarmiert und verhängen für Mallorca und Menorca viel früher als üblich ein striktes Feuerverbot.

Striktes Feuerverbot

Wegen akuter Walbrandgefahr haben die hiesigen Behörden das Feuerverbot auf den 15. April vorverlegt. Normalerweise treten die verschärften Regeln erst jedes Jahr Anfang Mai in Kraft. In einem Umkreis von 50 Metern um bewaldete Gebiete ist es ab sofort verboten, Feuer zu machen. Wer in bis zu 500 Metern Entfernung vom Wald ein Feuer machen will, der braucht dafür eine offizielle Genehmigung - das gilt auch für Freizeit-Griller.

Bis zu 1.000 Euro Strafe

Auch die Strandurlauber müssen auf der Hut sein: Die Badestrände sind von den verschärften Regeln nicht ausgenommen! Wer sich nicht daran hält, für den wird es teuer. Schon das kleinste Feuer wird mit einem Bußgeld von bis zu 1.000 Euro belegt! Mallorca ist keine Ausnahme. Auch die Inseln Ibiza und Formentera haben schon zum 1. April ihre Schutzmaßnahmen verstärkt und neue Regeln erlassen.

Immer mehr Brände

in diesem Jahr hat es bereits 25 Brände auf den spanischen Balearen gegeben. Dabei wurden riesige 16,5 Hektar Landfläche zerstört. Rund um die Uhr ist deshalb die Hubschrauberbrigade im Einsatz und wird mittlerweile von zusätzlichen Einsatzkräften unterstützt.