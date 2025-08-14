Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Neuer Ozean entsteht: Riesiger Riss spaltet Afrika
© Getty

Nicht aufzuhalten

Neuer Ozean entsteht: Riesiger Riss spaltet Afrika

14.08.25, 22:34
Teilen

In Ostafrika spielt sich derzeit ein geologisches Schauspiel ab, das in seiner Tragweite kaum zu überschätzen ist – auch wenn es in einem Tempo voranschreitet, das für Menschen kaum wahrnehmbar ist. 

Entlang des Ostafrikanischen Grabenbruchs, einer gewaltigen tektonischen Naht, die sich durch Äthiopien, Kenia und Tansania zieht, verschieben sich die Landmassen jedes Jahr um wenige Zentimeter. Was wie eine minimale Bewegung wirkt, ist in geologischen Zeiträumen der Beginn einer tektonischen Revolution.

Über Millionen von Jahren hinweg wird dieser Riss den afrikanischen Kontinent buchstäblich auseinanderziehen. Ostafrika wird sich vom Rest des Kontinents lösen, und zwischen beiden Landmassen wird sich ein neuer Ozean ausbreiten. Die Küstenlinien, wie wir sie heute kennen, werden verschwinden, und die Weltkarten der Zukunft werden ein völlig neues Bild zeichnen.

Für Wissenschaftler ist dieses Phänomen ein faszinierendes Beispiel für die ständige Dynamik der Erde. Es zeigt, dass selbst der scheinbar unverrückbare Boden unter unseren Füßen in Bewegung ist – getrieben von Kräften aus dem Erdinneren, die seit Milliarden Jahren wirken. Diese langsame, aber mächtige Umgestaltung erinnert daran, dass unser Planet lebt, sich wandelt und auch in Zukunft immer wieder neu erfindet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden