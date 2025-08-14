Neuer Ozean entsteht: Riesiger Riss spaltet Afrika

In Ostafrika spielt sich derzeit ein geologisches Schauspiel ab, das in seiner Tragweite kaum zu überschätzen ist – auch wenn es in einem Tempo voranschreitet, das für Menschen kaum wahrnehmbar ist.

Entlang des Ostafrikanischen Grabenbruchs, einer gewaltigen tektonischen Naht, die sich durch Äthiopien, Kenia und Tansania zieht, verschieben sich die Landmassen jedes Jahr um wenige Zentimeter. Was wie eine minimale Bewegung wirkt, ist in geologischen Zeiträumen der Beginn einer tektonischen Revolution.

Über Millionen von Jahren hinweg wird dieser Riss den afrikanischen Kontinent buchstäblich auseinanderziehen. Ostafrika wird sich vom Rest des Kontinents lösen, und zwischen beiden Landmassen wird sich ein neuer Ozean ausbreiten. Die Küstenlinien, wie wir sie heute kennen, werden verschwinden, und die Weltkarten der Zukunft werden ein völlig neues Bild zeichnen.

Für Wissenschaftler ist dieses Phänomen ein faszinierendes Beispiel für die ständige Dynamik der Erde. Es zeigt, dass selbst der scheinbar unverrückbare Boden unter unseren Füßen in Bewegung ist – getrieben von Kräften aus dem Erdinneren, die seit Milliarden Jahren wirken. Diese langsame, aber mächtige Umgestaltung erinnert daran, dass unser Planet lebt, sich wandelt und auch in Zukunft immer wieder neu erfindet.