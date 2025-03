× Not-OP: Frau von Delfin schwer verletzt

Eine Frau wurde beim Spielen mit einem Delfin schwer verletzt - so sehr, dass sie sich einer Not-OP unterziehen musste.

Das war's das mit dem Traumurlaub auf Jamaika! Für Cierra Stockard verlief das Spielen mit einem Delfin ganz und gar nicht gut. Dabei ist die zweifache Mutter so ein großer Fan von Meerestieren und fühlt sich in ihrer Gegenwart so wohl.

Sie wollte nur spielen ...

In dem beliebten Meerespark "Dolphin Cove“ auf der Karibikinsel kann man Delfine streicheln und sich im Wasser mit ihnen austoben. Doch genau das wurde für Cierra zum Verhängnis.

© Facebook: Cierra Stockard ×

"Wie ein Autounfall"

Einer der Delfine wirbelte sie dabei nämlich in die Luft und sie landete genau auf die Flosse des Tieres. Dabei war der Aufprall offenbar so hart, dass sie sich schwer verletzte. "Es fühlte sich wie ein Autounfall an“, erzählte sie später gegenüber den Medien. Kurz nach dem Aufprall liefen ihr vor lauter Schmerz die Tränen über das Gesicht.