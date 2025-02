Billigflieger-Pilot kollabiert in der Luft: Flieger muss notlanden

Ein Flug von Hurghada (Ägypten) nach Manchester musste in Athen notlanden. Ein Pilot ist während des Flugs kollabiert.

Ein Flug von der Airline EasyJet löste bei ihren Passagieren große Panik aus, da ein Pilot mitten in der Luft kollabierte.

Zwei Stunden in der Luft

Die Crew wollte nach zwei Stunden Flug den Passagieren Getränke servieren, als plötzlich sie die Wagen stehen ließen und zum Cockpit geeilt sind. In einem Interview schilderte ein Passagier gegenüber der Manchester Evening News die Geschehnisse: "Zunächst dachten wir, dass es sich um einen Passagier handeln könnte, da außer den Schreien, die fragten, ob jemand medizinisch ausgebildet sei, nicht viel zu hören war, woraufhin einige Passagiere aufstanden und dem Kabinenpersonal halfen."

Der Passagier erzählte, dass sehr schnell ein Sichtschutz für den todkranken Piloten errichtet wurde. „Die folgende Durchsage kam von der Kabinenbesatzung und teilte mit, dass es sich um den Kapitän/Piloten handele, der ärztliche Hilfe suche und sich unwohl fühle. Wir würden erneut über die weiteren Geschehnisse auf dem Laufenden gehalten."

Große Angst im Flugzeug

Der betroffene Passagier sagte, mit dem Wissen, dass der Pilot und nicht ein anderer Passagier betroffen war, er sich sehr unwohl gefühlt hat. Spätestens als das Flugzeug notlanden musste, brach in der Kabine Panik aus. Der unbekannte Passagier beschreibt die Situation: "Der Flug wurde sehr unruhig und beängstigend, als wir uns der Landebahn näherten. Wir gerieten in Panik. Als ich spürte, wie steinig und rau die Landung war, geriet ich in Panik und dachte, das sei das Ende."

Ein anderer Passagier bekam sogar eine Panikattacke und musste mit Sauerstoff versorgt werden. Der Held des Tages wurde die gesamte Crew, vor allem der Co-Pilot, welcher das Flugzeug sicher landete. Auf der Landebahn wartete schon die Rettung, um den Piloten zu helfen.

Die gestrandeten Passagiere waren sehr dankbar und bezeichneten die Crew als "fantastisch". Sie mussten in Athen übernachten und konnten am nächsten Tag wieder Richtung Manchester reisen.