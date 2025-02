Papst ruft zu weltweiter Waffenruhe auf

"Überall sollen die Waffen schweigen und der Schrei der Völker, die um Frieden bitten, soll gehört werden", betonte der Papst.

Vatikanstadt. Papst Franziskus hat beim Angelus-Gebet am Ende der sonntäglichen Messe auf dem Petersplatz anlässlich des Jubiläums der Streitkräfte und der Polizei zu einer Waffenruhe bei allen Konflikten aufgerufen. "Waffen sollen überall schweigen, hören wir auf den Schrei der Völker nach Frieden!", so der Papst in seinem Appell.

"Lasst uns für den Frieden beten, in der gequälten Ukraine, in Palästina, Israel, Myanmar, im gesamten Nahen Osten, in Kivu, im Sudan. Überall sollen die Waffen schweigen und der Schrei der Völker, die um Frieden bitten, soll gehört werden", betonte der Papst.

Mehr als 25.000 Mitglieder der Polizei- und Streitkräfte aus über 100 Ländern feierten, in ihre Uniformen gekleidet, mit dem Papst die Messe zu dem ihnen gewidmeten Jubiläum. In seiner Predigt dankte Franziskus den Sicherheitskräften für ihre teils unter großem persönlichem Risiko geleistete Arbeit für die Gemeinschaft und warnte sie vor den Versuchungen böser Kräfte.

Papst warnt vor "Mythos der Gewalt"

"Diejenigen, die im Dienste ihres Landes ihren Beruf in den Reihen der Armee ausüben, sollen sich auch als Diener der Sicherheit und der Freiheit ihrer Völker betrachten. Dieser bewaffnete Dienst darf nur zur rechtmäßigen Verteidigung ausgeübt werden, niemals zur Erzwingung der Herrschaft über andere Nationen und immer unter Beachtung der internationalen Übereinkommen über Konflikte", erklärte Franziskus.

"Ich bitte euch, wachsam zu sein: wachsam gegenüber der Versuchung, einen Geist des Krieges zu kultivieren; wachsam, damit ihr nicht vom Mythos der Gewalt und dem Lärm der Waffen verführt werdet; wachsam, damit ihr nicht vom Gift der Hasspropaganda verdorben werdet, die die Welt in zu schützende Freunde und zu bekämpfende Feinde unterteilt."

Stattdessen sollten sie "mutige Zeugen der Liebe Gottes" sein und sich gemeinsam auf den Weg machen, "um eine neue Ära des Friedens, der Gerechtigkeit und der Geschwisterlichkeit erstehen zu lassen", so der abschließende Wunsch des Papstes.