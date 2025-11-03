Nun spricht der einzige Überlebende des Air-India-Absturzes

Vishwash Kumar Ramesh überlebte als Einziger den Air-India-Absturz. Doch nach dieser Katastrophe fühlt sich sein Leben leer an.

Er überlebte als einziger von 241 Passagieren an Bord und 19 Menschen auf dem Boden. Vishwash Kumar Ramesh (40) hat wie durch ein Wunder den Absturz einer Boeing 787 Dreamliner am 12. Juni über der indischen Stadt Ahmedabad schwer verletzt überstanden. Für ihn selbst fühlt sich das Wunder wie ein Fluch an.

Beim Absturz verlor Vishwash seinen jüngeren Bruder Ajay (35). Er sagt gegenüber der "BBC" mit leiser Stimme: "Ich habe alles verloren." Der Brite aus Leicester trauert: "Ich habe meinen Bruder verloren, mein Zuhause, meine Freude. Jeden Tag kämpfe ich damit. Ich bekomme die Bilder nicht aus meinem Kopf. Ich habe ständig Flashbacks und Albträume."

Traumatisches Erlebnis

Er konnte sich schwer verletzt aus dem zerstörten Wrack befreien. Um ihn herum sah der Brite Flammen, Rauch und verzweifelte Menschen. Er erzählt: "Ich sehe immer noch die Gesichter der Menschen, die in Flammen standen." Seit dem traumatischen Erlebnis kann er kaum schlafen, maximal drei bis vier Stunden pro Nacht.

Vishwash Kumar Ramesh nach dem Absturz im Krankenhaus © NARENDRA MODI YOUTUBE CHANNEL / AFP

Als ein Andenken an seinen Bruder trägt Vishwash auf Fotos eine Yankees-Kappe. Er beschreibt seine Gefühlslage: "Ich spreche nicht gern über diesen Tag. Wenn ich an Ajay denke, spüre ich nur Leere. Ich denke jeden Tag an ihn – und jedes Mal bricht es mir das Herz. Mein Bruder war meine Stärke. Meine Mutter, mein Vater und mein jüngerer Bruder sind mental völlig zusammengebrochen. Ich sitze einfach auf meinem Bett und denke nach. Jeden Tag kämpfe ich."

Offene Fragen

Nach dem Unglück wurde Vishwash bei Bewusstsein ins Krankenhaus gebracht. Er hat schwere Verletzungen erlitten. Er meint: "Gott hat mir das Leben geschenkt, aber er hat mir das Glück genommen."

© AFP

Auf Informationen von Air India wartet Vishwash und seine Familie bis heute. Die Fluggesellschaft erklärte, man habe Treffen mit Angehörigen angeboten, doch seine Bitten um schriftliche Auskünfte seien bisher unbeantwortet geblieben. Er sagt: "Man behandelt mich wie eine Nummer auf einem Blatt Papier."

Innere wie äußere Narben

Vishwash lebt heute mit äußeren und inneren Narben. Er sagt: "Ich weiß, dass ich Glück hatte zu überleben. Aber manchmal wünschte ich, ich wäre bei meinem Bruder geblieben."

Das Flugzeug verlor 33 Sekunden nach dem Start die Leistung beider Triebwerke. Laut einem Zwischenbericht der indischen Untersuchungsbehörde wurden beide Triebwerke auf "Cut-Off" gestellt, also ausgeschaltet. Ob es menschliches Versagen oder gar ein Selbstmord eines der beiden Piloten war, ist weiterhin unklar. Einen vollständigen Bericht gibt es noch nicht.