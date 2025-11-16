O.J. Simpson: Goldman-Familie bekommt 58 Millionen Dollar aus Nachlass 30 Jahre nach Doppelmord

Fast drei Jahrzehnte nach dem Mord an Nicole Brown Simpson und Ronald Goldman erhält die Familie von Ron Goldman endlich Entschädigung aus O.J. Simpsons Nachlass.

Am 13. Juni 1994 wurden Nicole Brown Simpson und Ronald Goldman vor Nicoles Haus in Los Angeles brutal erstochen gefunden. Der Verdacht fiel auf O.J. Simpson, doch 1995 wurde er in einem weltweit übertragenen Prozess vom Mord freigesprochen.

© Getty

1997 sprach ein Zivilgericht Simpson für den Tod von Ron Goldman verantwortlich und verurteilte ihn zur Zahlung von insgesamt 33,5 Millionen Dollar an die Familien von Nicole und Ron. Simpson zahlte jedoch kaum etwas, während er weiterhin in Luxus lebte und später wegen eines Raubüberfalls ins Gefängnis musste.

Entschädigung nach Simpsons Tod

Nach O.J. Simpsons Tod im April 2024 erkannte der Nachlassverwalter den Anspruch der Goldman-Familie an. Laut US-Medien bestätigte Anwalt Malcolm LaVergne (52), dass inklusive Zinsen nun rund 58 Millionen Dollar (fast 53 Millionen Euro) aus Simpsons Nachlass an die Familie fließen sollen.

O.J. Simpson mit seinem Anwalt © Getty

Das Geld soll aus dem Verkauf von Simpsons Besitztümern stammen – darunter Sport-Erinnerungsstücke, Pokale und persönliche Gegenstände. Einige Objekte seien gestohlen worden, doch es werde versucht, sie zurückzuholen, um die Schulden zu begleichen.

Aussage der Familie

Fred Goldman © Getty

Vater Fred Goldman erklärte, dass Geld den Verlust seines Sohnes nicht ersetzen könne. Es sei jedoch ein Zeichen: "Dass selbst ein Mann, der sich jahrzehntelang der Verantwortung entzog, nicht ewig vor der Wahrheit fliehen kann."