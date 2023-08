Österreicher mit 145 Kilo Marihuana an türkischer Grenze erwischt

Bulgarische Zöllner haben an einem Grenzübergang zur Türkei 145 Kilogramm Marihuana in einem Lastwagen entdeckt.

Der österreichische Fahrer türkischer Abstammung, der mit dem Fahrzeug in Richtung Türkei unterwegs war, gab an, für die Türkei bestimmte Chemikalien aus Westeuropa zu transportieren, wie das bulgarische Hauptzollamt am Montag mitteilte. Der Fund im Wert von 2,3 Millionen Lewa (1,17 Mio. Euro) sei demnach am 10. August gemacht worden.

© Hauptzollamt Bulgarien ×

Die Drogen waren den Angaben zufolge in einem Lastwagen mit rumänischen Kennzeichen hinter Präparaten für die chemische Industrie versteckt. Die Zöllner fanden 135 Päckchen mit Marihuana in fünf Reisetaschen und neun Kartons.

© Hauptzollamt Bulgarien ×

Durch das südöstliche EU-Land Bulgarien verlaufen mehrere Routen von Drogenschmugglern. Eine Großmenge Marihuana war an der bulgarischen Grenze zur Türkei amtlichen Angaben zufolge im Februar in einem türkischen Laster sichergestellt worden.