Österreicher rastet auf kroatischer Urlaubsinsel komplett aus

Ein 41-jähriger Österreicher randalierte Anfang Oktober auf der kroatischen Ferieninsel Krk. Er bedrohte Passanten mit einer Unterwasserwaffe, beschädigte Autos und steuerte ein fremdes Boot.

Auf der kroatischen Insel Krk sorgte ein Österreicher (41) für viel Chaos. Er beschädigte Autos, steuerte ein fremdes Boot und griff mehrere Personen an, so die örtliche Polizeiinspektion Krk.

Der 41-Jährige bedrohte zwei kroatische Staatsbürger im Alter von 38 und 71 Jahren und eine 50-jährige US-Bürgerin mit einer Unterwasserwaffe. Laut Augenzeugen war der Mann aggressiv und versetzte die Passanten in Angst.

Tausende Euro Schaden

Der Österreicher soll auch ein fremdes Boot unbefugt gesteuert und dieses an einem anderen Ort zurückgelassen haben. In seinem Wahn beschädigte er noch zwei Autos und ein Motorrad. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 15.750 Euro.

Die Polizei Krk hat bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen den österreichischen Tatverdächtigen erstattet. Das Tatmotiv ist bislang unbekannt.