Die Polizei entdeckte in Paris zwei "Geheim-Restaurants", die trotz der Pandemie weiterhin Essen anboten. Über 170 Gäste müssen Strafe zahlen

Der Pandemie und den Lockdown-Regelungen zum Trotz bieten zwei Restaurants in Paris weiterhin Essen an. Die Besitzer der Restaurants wurden angezeigt.

Der geheime Untergrund

Inmitten einer Affäre um "Corona-Diners" in Paris, an denen angeblich auch Regierungsmitglieder teilgenommen haben sollen, hat die Polizei zwei Geheim-Restaurants auffliegen lassen. Die Exekutive nahm in der Nacht auf Samstag den Manager eines "Untergrund-Restaurants" fest, der trotz der Schließung wegen der Pandemie heimlich Essen angeboten hatte.Auch der Organisator des Diners wurde festgenommen, die über 110 Gäste mussten Strafe zahlen. Stunden zuvor hatten Polizisten einen Lunch in einem weiteren Geheimrestaurant in Saint-Ouen am Stadtrand von Paris vorzeitig beendet. Nach Angaben der Polizei wurden der Betreiber festgenommen und die 62 Gäste ebenfalls mit Bußgeld belegt.

Essen für die Wohlhabenen

Berichten des Privatfernseher M6 zufolge sorgen die Untergrund-Restaurants für Wohlhabende in Frankreich schon länger für Schlagzeilen. Bilder zeigten unter anderem ein "Untergrund-Restaurant", in dem weder die Bedienung noch die unkenntlich gemachten Gäste Masken trugen.

Ermittlungen aufgenommen

Nach dem Bericht hatte die Justiz Ermittlungen aufgenommen. Am Freitag wurden Chalencon und der bekannte Prominenten-Koch Christophe Leroy von den Ermittlern vernommen. Eine Teilnahme von Ministern an illegalen Diners ließ sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft bisher aber nicht nachweisen.Dennoch rief Präsident Emmanuel Macron alle Teilnehmer der Kabinettssitzung diese Woche laut einem Regierungssprecher auf, "vorbildlich zu sein". Wegen der Pandemie sind die Restaurants in Frankreich seit Ende Oktober geschlossen.