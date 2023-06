Polizei hörte monatelang Telefonate der Klima-Kleber ab

Postler zur Polizei: Wien bekommt erste Kandidaten Die ersten Post- bzw. Telekombeamten, die zur Polizei wechseln, werden in Wien eingesetzt. Dies habe ihm Innenministerin Maria Fekter (V) versichert, berichtete der Wiener ÖVP-Chef, Wissenschaftsminister Johannes Hahn, in einer Pressekonferenz. Wann es so weit sein wird, ist noch nicht entschieden. Laut Hahn ist jedoch ein Start am 1. September möglich.