Kampf gegen den Luxus: Klima-Piraten besprühen Yacht

Die Klima-Chaoten haben neue Ziele für ihre Protestaktionen gefunden: Luxusgüter. Erst letzte Woche ''renaturierten'' die Aktivisten einen Golfplatz, dieses Mal hat es eine Mega-Yacht erwischt.

Schleswig-Holstein. Aktivisten der "Letzten Generation" haben es neuerdings auf Luxusgüter abgesehen. So auch in Neustadt in Holstein, wo mehrere Klima-Chaoten eine Yacht mit oranger Farbe besprühten. Statt elegantem weiß, steht die "Lady M" jetzt mit knalligem Orange im Hafen der Stadt. An den Relings des Luxus-Boots, an denen sie sich auch festklebten, hängten die sechs Aktivisten Transparente mit einer eindeutigen Botschaft auf: „Euer Luxus = Unsere Ernteausfälle"

Vier weitere Komplizen, die das Boot nicht wie Piraten enterten, filmten die ganze Aktion von einem Schlauchboot aus. Des Weiteren wurde das sonst blaue Ostseewasser giftgrün eingefärbt. Der Farbstoff wird sonst unter anderem für die Lecksuche eingesetzt.

????????️ Eure Yachten — unser Hitzekollaps



Wir haben gerade das Wasser des Yachthafens von Neustadt an der Ostsee giftgrün gefärbt & eine Yacht orange markiert.



Die Erderhitzung bewirkt schon jetzt eine enorme Erwärmung der Meere, was zu Übersäuerung und Algenwachstum führt.



1/2 pic.twitter.com/nHsyLHrxVI — Letzte Generation (@AufstandLastGen) June 20, 2023

Seitens der Polizei rückte man mit sieben Streifenwagen an, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Acht Klima-Chaoten wurden vernommen und deren Personalien aufgenommen. Es wurde Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Wasserverunreinigung gestellt.

Grund für die Protest-Aktion gegen die Yacht ist laut "Letzter Generation" der "zerstörerische Lebensstil der Superreichen und dem planlosen Zusehen der Bundesregierung".