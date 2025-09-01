Polizei schnappt Rolex-Diebe – 10 Millionen in Unterhose versteckt

Zufallskontrolle mit spektakulärem Ergebnis! Am Bahnhof Gare de Lyon stoppten Polizisten einen Mann und einen Jugendlichen – und stießen dabei auf Schmuck im Wert von rund zehn Millionen Euro.

Wie Le Parisien berichtet, wurden die beiden Tunesier am Freitag nach ihrer Ankunft mit dem TGV aus Lyon kontrolliert. Dabei entdeckten die Beamten zunächst eine Rolex in der Unterhose und mehrere Schmuckstücke in einer Socke.

Doch das war erst der Anfang: In ihrem Besitz befanden sich außerdem ein Ring im Wert von einer Million Euro, Ohrringe im Wert von zwei Millionen sowie eine Halskette, die auf fünf Millionen Euro geschätzt wird. In einem Koffer stießen die Einsatzkräfte zudem auf einen Trennschleifer – offenbar für den Einsatz bei Einbrüchen.

Die Polizei schätzt den Gesamtwert der Beute vorerst auf rund zehn Millionen Euro. Sowohl der Mann als auch der Minderjährige wurden festgenommen. Der Fall wurde an eine Spezialeinheit für schwere Diebstähle übergeben, die bei einer Beute von mehr als 50.000 Euro zuständig ist. Die Herkunft der wertvollen Stücke ist bislang unklar. Fest steht: Beide Verdächtigen sind bereits polizeibekannt.