Puppe als Vorbild: "Barbie"-Influencerin stirbt mit nur 31 Jahren

Die Nachricht aus São Paulo (Brasilien) hat viele Menschen überrascht und traurig gemacht. Eine bekannte Influencerin, die sich stark veränderte, um einem Puppen-Look zu ähneln, ist im Alter von 31 Jahren gestorben.

Die genauen Gründe dafür werden noch geprüft.

Fundort und erste Angaben

Die Influencerin Bárbara Jankavski, die im Internet den Namen „Boneca Desumana“ verwendete, wurde in einem Haus in São Paulo (Brasilien) tot aufgefunden. Die Polizei hat den Fall übernommen und eine Untersuchung eingeleitet. Eine genaue Untersuchung des Körpers wurde angeordnet, um die Ursache des Todes festzustellen.Nach Angaben von CNN Brasil (Medienbericht aus Brasilien) gab ein Mann an, bei ihr gewesen zu sein. Er sagte, er habe bei ihr eine intime Dienstleistung in Anspruch genommen. Beide sollen verbotene Mittel konsumiert haben. Später soll Bárbara eingeschlafen sein und keine Reaktion mehr gezeigt haben.

Bárbara war auf verschiedenen sozialen Plattformen aktiv. Dort sprach sie oft über ihr äußeres Erscheinungsbild. Sie wollte möglichst so wirken wie eine bekannte Spielzeugfigur von „Barbie“. Dafür ließ sie viele Eingriffe vornehmen. Nach eigenen Worten waren es 27 Eingriffe.

Auch kleinere und größere Veränderungen dokumentierte sie online. Ein Beispiel war eine Behandlung im Gesicht, nach der sie deutliche blaue Stellen zeigte. Auf TikTok verfolgten mehr als 340.000 Personen ihre Beiträge. Dort sprach sie über Aussehen, Make-up und Schönheitsvorstellungen. Viele Menschen, die ihr online folgten, teilten nach Bekanntwerden ihres Todes ihre Trauer. Einige erinnerten daran, wie sehr sie sich mit ihrem äußeren Bild beschäftigte. Andere sagten, dass gesellschaftliche Erwartungen und Vorbilder für Aussehen sehr belastend sein können.