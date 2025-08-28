Quiz-Show-Held (64) knackt Jackpot, stirbt kurz danach

Bewegender TV-Moment in Großbritannien: Tim McCarthy, ein 64-jähriger ehemaliger Schuldirektor, erfüllte sich kurz vor seinem Tod einen großen Wunsch – er trat bei der Quizshow „The Chase“ (Gefragt, Gejagt) an und gewann. Doch die Ausstrahlung seiner Folge erfolgte erst nach seinem Tod.

McCarthy, der an einer schweren Erkrankung litt, sicherte sich zusammen mit einem Mitstreiter in einem knappen Finale den Sieg und damit 50.000 Pfund (rund 58.000 Euro). „Es war ein sehr knapper Sieg, aber er hat gewonnen. Er war überglücklich, aber wir mussten es geheim halten – er schlug den Jäger buchstäblich in der letzten Sekunde“, erzählte seine Witwe Rachel McCarthy der BBC.

Doch das Preisgeld konnte das Ehepaar nie nutzen. „Leider haben wir sein Geld nie ausgeben können, da sich sein Gesundheitszustand so schnell verschlechterte, dass wir nicht einmal mehr gemeinsam in den Urlaub fahren konnten“, so Rachel weiter.

Wusste von baldigem Tod

McCarthy hatte bereits bei den Aufzeichnungen im Oktober gewusst, dass er nur noch wenige Monate zu leben hatte. Aus Angst, nicht teilnehmen zu dürfen, verschwieg er seine Diagnose. „Er war ein riesiger Fan der Show und unglaublich aufgeregt, als er akzeptiert wurde. Für ihn war das ein richtiger Luftsprung-Moment – wie beim Wetten auf Pferde, wenn er gewann“, erinnerte sich seine Frau.

Zur Ausstrahlung versammelten sich zahlreiche Freunde und Angehörige in einem Pub in Tyldesley bei Manchester, um den emotionalen Moment gemeinsam zu erleben. Für Rachel McCarthy sei der Tag schwer gewesen, sagte sie: „Aber es war ein Punkt auf seiner Bucket List. Er war der klügste Mann, den ich je gekannt habe.“