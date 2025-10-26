Reisebus stürzt von Brücke – Mehrere Tote, 29 Verletzte

Der Doppeldeckerbus war mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, ins Schleudern geraten und daraufhin in die Tiefe gestürzt.

Buenos Aires. Bei einem Sturz eines Reisebusses von einer Brücke im Nordosten Argentiniens sind nach Behördenangaben mindestens neun Menschen getötet und 29 weitere verletzt worden. Der Doppeldeckerbus mit etwa 50 Fahrgästen an Bord sei am frühen Morgen mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, ins Schleudern geraten und daraufhin in die Tiefe gestürzt, teilte die Polizei der Provinz Misiones am Sonntag mit.

© APA/AFP/CRISTIAN VALDEZ

Das beschädigte Auto, das mit einem Bus kollidierte, der in der Nähe von Campo Viera in der Provinz Misiones im Nordosten Argentiniens am 26. Oktober 2025 von einer Brücke in einen Bach stürzte. © APA/AFP/CRISTIAN VALDEZ

Der Bus landete zum Teil in einem Flussbett. Im Laufe des Tages stieg die Zahl der Todesopfer weiter an, der Innenminister der Provinz Misiones, Marcelo Pérez, bestätigte der Nachrichtenagentur AFP die vorläufige Zahl von neun Toten.

Mehr als hundert Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren am Sonntagmorgen im Einsatz, um die Verletzten zu bergen. Sie verbrachten mehrere Stunden damit, Passagiere zu befreien, die im Bus eingeklemmt waren.