Rekord-Achterbahn in der Wüste: 250 km/h im Test

Mitten in der Wüste entsteht ein spektakulärer Freizeitpark mit der höchsten, schnellsten und größten Achterbahn der Welt.

Das "Qiddiya Six Flags"-Projekt nahe der futuristischen Stadt "The Line" erreicht mit 200 Metern Höhe und 250 km/h Spitzengeschwindigkeit neue Dimensionen. Jetzt absolvierte die Mega-Achterbahn ihre erste Testfahrt – dokumentiert in einem viralen Instagram-Video.

Parallel zu den ambitionierten Stadtprojekten wie "The Line" (500 Mrd. Dollar, 170 km lang) setzt Saudi-Arabien auch im Freizeitsektor Maßstäbe. Der Themenpark erstreckt sich über 2,5 Mio. Quadratmeter und bietet über 20 Attraktionen. Laut "Newsweek" sind die Bauarbeiten zu 80 % abgeschlossen; die Eröffnung ist noch für dieses Jahr geplant.

Während die erste Bewohnerin von "The Line", Samantha Barker, ihren Baustellen-Alltag auf Social Media teilt, demonstriert die neue Achterbahn Saudi-Arabiens Anspruch auf Superlative – von urbanen Megaprojekten bis zu atemberaubenden Freizeitangeboten.