Diese Hauptkommissarin kann die meisten Pi-Stellen aufzählen

Frankfurterin Susanne Hippauf kann stundenlang Nachkommastellen der Kreiszahl Pi auswendig aufsagen. Bei einem Wettbewerb in Emden will sie ihren Titel verteidigen.

Tausende Zahlen kann Susanne Hippauf auswendig aufsagen: Sie hält den deutschen Rekord im Pi-Memorieren. Dabei sagt man die Nachkommastellen der Kreiszahl Pi auf, deren Anzahl bis ins Unendliche geht.

42-Jährige reihte 15.637 Stellen fehlerfrei

Die 42-Jährige kam im vergangenen Jahr bei einem Wettbewerb auf 15 637 Stellen, die sie fehlerfrei aneinander reihte - das war der deutsche Titel. Fast drei Stunden brauchte sie dafür. An diesem Wochenende will die Frankfurter Polizistin bei einem erneuten Pi-Wettbewerb im ostfriesischen Emden ihren Titel verteidigen.

Wettbewerb in Europa einzigartig

Mehrere Konkurrenten wollen antreten und Susanne Hippauf den deutschen Titel streitig machen, wie Organisator Jan van Koningsveld sagt. "Der Wettbewerb ist so ziemlich einmalig", sagt van Koningsveld. In Deutschland gebe es nichts Vergleichbares, und auch in Europa sei ihm nichts bekannt. "Klar, man kann das als Spaß sehen», sagt van Koningsveld. «Diejenigen, die aber so viele Stellen lernen, die machen das als Sport und für den muss man auch trainieren."

Polizei-Hauptkommissarin weltweit beste Frau

Die Polizei-Hauptkommissarin Hippauf aus Frankfurt am Main ist ausweislich dieser Weltrangliste auch weltweit die beste Frau im Pi-Memorieren, den Weltrekord hält demnach ein Mann aus Indien mit mehr als 70 000 Stellen. Es folgen zunächst ausschließlich Männer, Hippauf steht auf Platz 18.