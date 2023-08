Schauspieler-Sohn zerstückelte Liebhaber im Urlaubsparadies

Wieder ein Zerstückelungsmord - wieder in Thailand.

Der Influencer Daniel Sancho Bronchalo (29), der vor allem für seine Kochvideos auf YouTube bekannt ist, ist in Thailand festgenommen worden, nachdem er seinen Liebhaber Edwin Arrieta Arteaga (44) zerstückelt haben soll. Daniel Sancho ist der Sohn des bekannten spanischen Schauspielers Rodolfo Sancho (48). Jetzt droht ihm die Todesstrafe!

Wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet, soll Sancho seinen Liebhaber, den Chirurgen Edwin Arrieta Arteaga, zu einem gemeinsamen Besuch der berühmten Techno-Veranstaltung "Full Moon Party" auf Koh Phangan überredet haben. Daraufhin buchte der 44-jährige Arzt ein Hotelzimmer vom 31. Juli bis zum 3. August 2023. Dem Influencer soll er sogar seine Kreditkarte anvertraut haben.

© Getty Images ×

Überwachungskamera zeigte verdächtige Einkaufsliste

Der spanische Schauspieler Rodolfo Sancho (48)

Überwachungskameras zeigten Daniel Sancho, der zunächst allein auf die Insel gereist war, beim Einkauf von Plastiktüten, mehreren Messern, Sägen, Spülmittel, Gummihandschuhen, einem Schwamm und Edelstahlwolle. In dem gebuchten Hotelzimmer blieb er anfangs nur eine Nacht, ehe er sich zeitgleich heimlich eine zweite Unterkunft anmietete, wo er das Verbrechen vorbereitet haben soll. Dort deponierte er auch seine gekauften Utensilien.

© Twitter ×

Edwin Arrieta Arteaga (l.) und Daniel Sancho Bronchalo (r.)

Am 2. August traf er dann seinen Lover am Hafen, ging mit ihm gemeinsam Essen und fuhr - wie auch auf Überwachungsvideos zu sehen ist - zusammen mit dem Chirurgen auf einem Motorroller über die Insel. Sancho sagt bei seiner Einvernahme aus, sie seien zusammen in das Hotel "Salad Beach Hotel" gefahren, wo der Chirurg Sex von ihm verlangt habe. Dabei soll Sancho dem Opfer einmal ins Gesicht geschlagen haben, wodurch der 44-Jährige ohnmächtig wurde.

Zerstückelung dauerte offenbar drei Stunden

Er schleppte laut seiner Aussage den Bewusstlosen ins Bad und goss Wasser über ihn, doch er sei nicht mehr aufgewacht. Nach rund einer Stunde will er mit der Zerstückelung des Toten begonnen haben. Eine Prozedur, die angebliche drei Stunden dauern sollte.

Anschließend kaufte er sich Mitten in der Nacht ein 900-Euro-Kajak bei einem Verleih. Kurz nach Mitternacht fuhr er dann mit seinem Roller Richtung Strand. Eine Kamera filmte die Fahrt, bei der der 29-Jährige eine Nike-Sporttasche mit sich führte. Womöglich deponierte er darin die Leichenteile.

Mit dem Kajak fuhr Daniel Sancho anschließend auf das Meer und entsorgt den Kopf sowie weitere Leichenteile. Um 6 Uhr morgens startete er seine zweite Tour. Um 9 Uhr checkt er aus dem Hotel aus, lässt eine Tasche mit sterblichen Überresten zurück und entsorgt noch letzte Reste auf einer Müllkippe, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Keine drei Stunden später werden die Müllbeutel mit den Leichenteilen auf Deponie entdeckt. Mitarbeiter verständigen die Polizei und benachrichtigen die Presse.

Sancho ging mit Freunden zur "Full Moon Party"

Die Polizei startete umgehend ihre Ermittlungen, während Daniel Sancho am Abend unbehelligt mit zwei Freunden zur "Full Moon Party" gegangen sein soll. Einen Tag später geht Daniel Sancho zur Polizeiwache, um seinen Freund als vermisst zu melden. Kratzer und Schnittwunden machen ihn verdächtig.

Indes fanden die Ermittler eine Supermarkt-Quittung in einem der Müllbeutel, die den Verdacht gegen Daniel Sancho erhärten, der auf den Überwachungsvideos beim Einkauf zu sehen ist. Die Spurensicherung fand Blut, Körperfett und Haare des Opfers in den Abflüssen des Hotelzimmers von Daniel Sancho. Dieser sah wohl keinen Ausweg mehr und gestand die Tat.

© Twitter ×

Tags darauf führt Daniel Sancho die Mordkommission zu den schaurigen Schauplätzen des Stückel-Mords, erläutert die grausigen Details. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl wegen Mordes verhängt. Der Spanier wartet dort nun auf seinen Prozess.

Deutscher Unternehmer in Thailand zerstückelt

Erst vor wenigen Wochen erschütterte Thailand ein ähnlicher Fall. Der deutsche Unternehmer Hans-Peter M. war verschwunden und ermordet worden. Seine zerstückelte Leiche wurde von der Polizei in einer Kühltruhe von deutschen Auswanderern gefunden.