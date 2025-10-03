Schießerei an der Costa del Sol: Mann getötet

Das 25-jährige Opfer wurde aus nächster Nähe auf einer Caféterrasse in Puerto Banús an der Costa del Sol in Spanien niedergeschossen und starb später im Krankenhaus. Die Polizei nahm einen Mann fest.

Im Ferienort Puerto Banús an der Costa del Sol wurde vor den Augen schockierter britischer Urlauber ein Mann erschossen.

Das 25-jährige Opfer wurde aus nächster Nähe auf einer Caféterrasse niedergeschossen, nachdem er beim Rauchen und Telefonieren überrascht worden war.

Überwachungsaufnahmen zeigen den Schützen, der eine Baseballkappe trug, wie er sich seinem Ziel näherte, das Feuer eröffnete und weiter auf ihn schoss, als dieser am Boden lag.