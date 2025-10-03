Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
police usa
© getty

Vor Touristen

Schießerei an der Costa del Sol: Mann getötet

03.10.25, 21:37
Teilen

Das 25-jährige Opfer wurde aus nächster Nähe auf einer Caféterrasse in Puerto Banús an der Costa del Sol in Spanien niedergeschossen und starb später im Krankenhaus. Die Polizei nahm einen Mann fest. 

Im Ferienort Puerto Banús an der Costa del Sol wurde vor den Augen schockierter britischer Urlauber ein Mann erschossen.

Das 25-jährige Opfer wurde aus nächster Nähe auf einer Caféterrasse niedergeschossen, nachdem er beim Rauchen und Telefonieren überrascht worden war.

Überwachungsaufnahmen zeigen den Schützen, der eine Baseballkappe trug, wie er sich seinem Ziel näherte, das Feuer eröffnete und weiter auf ihn schoss, als dieser am Boden lag.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden