Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Schüler (14) rammt Lehrerin Messer ins Gesicht
© getty

Bluttat

Schüler (14) rammt Lehrerin Messer ins Gesicht

24.09.25, 13:12
Teilen

Eine Messerattacke an einer französischen Schule in Elsass - ein 14-jähriger Schüler stach auf seine Musiklehrerin ein. Sie wurde schwer verletzt. 

Gegen 8 Uhr an der Robert-Schuman-Mittelschule rastete ein Schüler völlig aus. Er attackierte plötzlich seine Lehrerin (66) mit einem Messer und stach ihr ins Gesicht.

Selbst mit Messer verletzt

Dann ergriff er die Flucht, konnte aber von der Polizei aufgehalten werden. Laut Polizei verletzte er sich bei seiner Festnahme selbst mit dem Messer am Hals.

Schock ist groß

Die Schule wurde nach dem Angriff geräumt. Der Schock trübt die Atmosphäre. Eine Schülerin aus der 9. Klasse sagte zu der Zeitung: „Ich wurde auf dem Schulweg von der Klassengruppe gewarnt. Dann sahen wir die ganze Polizei kommen. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte! Wir sind in Benfeld.“

Das Motiv für den Angriff ist bislang völlig unklar. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln. Nach Informationen des französischen Senders „BFMTV“ soll es sich bei dem Schüler um einen Jungen handeln, der in einem Heim untergebracht ist.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden