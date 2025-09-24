Schüler (14) rammt Lehrerin Messer ins Gesicht

Eine Messerattacke an einer französischen Schule in Elsass - ein 14-jähriger Schüler stach auf seine Musiklehrerin ein. Sie wurde schwer verletzt.

Gegen 8 Uhr an der Robert-Schuman-Mittelschule rastete ein Schüler völlig aus. Er attackierte plötzlich seine Lehrerin (66) mit einem Messer und stach ihr ins Gesicht.

Selbst mit Messer verletzt

Dann ergriff er die Flucht, konnte aber von der Polizei aufgehalten werden. Laut Polizei verletzte er sich bei seiner Festnahme selbst mit dem Messer am Hals.

Schock ist groß

Die Schule wurde nach dem Angriff geräumt. Der Schock trübt die Atmosphäre. Eine Schülerin aus der 9. Klasse sagte zu der Zeitung: „Ich wurde auf dem Schulweg von der Klassengruppe gewarnt. Dann sahen wir die ganze Polizei kommen. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte! Wir sind in Benfeld.“

Das Motiv für den Angriff ist bislang völlig unklar. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln. Nach Informationen des französischen Senders „BFMTV“ soll es sich bei dem Schüler um einen Jungen handeln, der in einem Heim untergebracht ist.