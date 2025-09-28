Schüsse und Feuer in Kirche – mehrere Opfer

Bei Schüssen in einer Kirche in den USA hat es nach Polizeiangaben mehrere Opfer gegeben.

Der Schütze sei überwältigt worden, teilten die Beamten am Sonntag (Ortszeit) auf Facebook mit. Die Kirche in der Kleinstadt Grand Blanc im US-Bundesstaat Michigan stehe in Flammen. Die Polizei machte keine näheren Angaben zu den Opfern und zur Frage, ob es sich bei ihnen um Tote oder Verletzte handelt. Aktuell bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit, hieß es.

US-Justizministerin: "Schrecklicher Schusswaffenvorfall"

US-Justizministerin Pam Bondi teilte auf der Plattform X mit, dass es sich um "einen schrecklichen Schusswaffenvorfall" zu handeln scheint. Mitarbeiter der Bundespolizei FBI seien auf dem Weg zum Ort des Geschehens. "Solche Gewalt an einem Ort der Andacht ist herzzerreißend und erschreckend." Sie bat um Gebete für die Opfer.

Auch die Gouverneurin des Bundesstaats, Gretchen Whitmer, verurteilte den Vorfall auf X. "Gewalt ist überall, insbesondere an einem Ort der Andacht, inakzeptabel", betonte sie. Sie bedankte sich bei den Ersthelfern, die schnell gehandelt hätten. Man beobachte die Situation weiter, schrieb sie.