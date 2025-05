Segel-Drama in New York: Trauer um die beiden Todesopfer

In New York ist ein Segelschiff der mexikanischen Marine gegen die weltberühmte Brooklyn Bridge geprallt. Zwei Menschen starben bei dem Unglück.

An Bord waren 277 Menschen, zwei von ihnen starben, wie der New Yorker Bürgermeister Eric Adams auf der Plattform X mitteilte. 22 Menschen wurden bei dem Unglück mit dem Schulschiff "Cuauhtémoc" verletzt, drei von ihnen schwer, wie das mexikanische Marineministerium auf dem Kurznachrichtendienst X schrieb.

© APA/AFP/@Corso52 /-

Bei den beiden Todesopfern handelt es sich um zwei junge Kadetten der mexikanischen Marine. Das Segelschiff rammte die Brücke, während sich die beiden Opfer auf dem Mast befanden.

Eines der Opfer ist die 20-jährige América Yamilet aus Xalapa, Veracruz. Sie war Kadettin an einer Marineschule und eine ausgezeichnete Schwimmerin mit mehreren Medaillen. Ihre Familie zeigt sich erschüttert und fordert Aufklärung: Sollte es Versäumnisse seitens der mexikanischen Marine oder der US-Behörden gegeben haben, müsse es Gerechtigkeit geben, so ihre Großtante. Zudem bat die Familie um die rasche Überführung des Leichnams nach Mexiko.

América Yamilet Sánchez (20) kam bei dem Unfall ums Leben. © privat ×

Angehörige trauern um América Yamilet Sánchez. © APA/AFP/MARCO ANTONIO PEREZ ×

Das zweite Opfer ist ihr Kamerad Adal Jair Marcos, der zuvor neun Monate auf See verbracht hatte. Er war mit der Marine unter anderem in Australien, Neuseeland, Hawaii, den Philippinen und Französisch-Polynesien im Einsatz gewesen. Freunde trauern öffentlich um ihn, einer erinnerte sich in einem bewegenden Facebook-Post an gemeinsame Zeiten und verabschiedete sich mit emotionalen Worten.

Adal Jair Marcos of Oaxaca ist einer der beiden Toten des Unglücks. © Facebook/Adal Jair Marcos ×

Wie konnte es zu dem Unglück kommen?

Die "Cuauhtémoc" befand sich nach Angaben des mexikanischen Botschafters in den USA, Esteban Moctezuma Barragán, auf dem Weg nach Island. Nach CNN-Informationen wurde das Schiff 1981 in Spanien gebaut und später von der mexikanischen Marine erworben, um Kadetten und Offiziere auszubilden. Es sei auf einer Art Werbetour gewesen.

Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, war zunächst unklar. Ersten Ermittlungen zufolge könnte das Schiff aufgrund eines mechanischen Problems an Antriebskraft verloren haben, allerdings warnten Behörden, dass es sich dabei um vorläufige Informationen handle. Die "Cuauhtémoc" hatte laut Recherchen von CNN eine Höhe von rund 48 Metern. Die Durchfahrtshöhe der Brooklyn Bridge betrage nur rund 38 Meter, berichtete der Sender weiter.

Trauer in Mexiko

Mexikos Staatschefin Claudia Sheinbaum bedauerte den Vorfall. "Unser Mitgefühl und unsere Unterstützung gelten den Familien", schrieb sie auf X. Die mexikanische Botschaft werde sich um die Besatzungsmitglieder kümmern. Der New Yorker Bürgermeister Eric Adams dankte den Rettungskräften der Küstenwache für ihren Einsatz. Das Unglück hat auch international für Betroffenheit gesorgt.