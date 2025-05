Zwei Helikopter stoßen zusammen – alle Insassen tot

Bei einem schweren Hubschrauberunglück im Südwesten Finnlands sind mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Laut Polizei kollidierten zwei Helikopter in der Luft und stürzten anschließend ab. Medienberichten zufolge sollen alle fünf Insassen ums Leben gekommen sein.

Die beiden Maschinen waren nach Angaben der Ermittler von der estnischen Hauptstadt Tallinn aus auf dem Weg zu einem Flugplatz in Finnland. Der Unfall ereignete sich am Mittag in einem bewaldeten Gebiet nördlich der Stadt Turku. Die genaue Ursache der Kollision ist bisher noch unklar.

Anwohner: "Furchtbarer Zusammenprall"

Augenzeugen berichten, dass die Helikopter sehr nah beieinander flogen, als einer plötzlich eine unerwartete Bewegung machte und es zum Zusammenstoß kam. "Es gab einen furchtbaren Zusammenprall", zitierte der finnische Sender "Yle" einen Anwohner.

Die Ermittlungen zum Hergang des Unglücks laufen. Ob technische Probleme, menschliches Versagen oder andere Faktoren zu der Kollision führten, bleibt vorerst offen. Die Behörden machten bislang keine weiteren Angaben zu den Opfern oder deren Nationalität.