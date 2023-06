So lebte der Neuschwanstein-Killer vor Horrortat

Der US-Tourist stieß zwei Frauen in die Schlucht. Was war das Motiv?

Detroit. Der US-Urlauber Troy Phillip B. (30) hatte vergangenen Mittwoch die Studentinnen Eva L. (†21) und Kelsey C. (22) aus Illinois beim Schloss Neuschwanstein in eine Schlucht gestoßen. Nachdem er eine der jungen Frauen sexuell belästigt hatte. Eva kam ums Leben, Kelsey überlebte. Was waren die Motive?

Troy B. lebte mit seinem Bruder Trevor in einem Einfamilienhaus nahe Detroit (Michigan). Die Nachbarin beschreibt ihn als distanziert. Nie grüßte er. Kein Augenkontakt. Auch komisch: Manchmal führten die beiden ihre Katze an einer Leine im Garten herum. Sein Bruder erzählte, dass sie Jobs in der Ölindustrie hätten.

Anklage. Seine Mutter schien zuerst ahnungslos, dass ihr Sohn für den Horror am Schlossidyll verantwortlich war. Frühere Schulkameraden beschreiben Troy B. als „introvertiert, schüchtern, ruhig und ein wenig eigenartig“. Er wird nun in Deutschland wegen Mord, Mordversuch, sowie einer Sexualstraftat angeklagt – und dürfte dort seine Strafe absitzen.

